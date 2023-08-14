أسفر هجوم إرهابي مسلح في ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز بجنوب إيران عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدة آخرين. وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة أحد المسلحين ببندقية هجومية يدخل الضريح والناس هناك يركضون هاربين للنجاة بحياتهم.

وصف وزير الخارجية الإيراني الهجوم بأنه "حادث إرهابي" في تصريح للصحافة، وقال إن "الشعب الإيراني يدفع ثمن قمع إيران لشرور الإرهاب".

وتم اعتقال ما لا يقل عن 8 أشخاص، جميعهم أجانب والمشتبه به الرئيسي قادم من طاجيكستان، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.

هذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي يتعرض فيها هذا الضريح للهجوم. ففي أكتوبر من العام الماضي، فتح مسلح النار أيضًا على هذا الموقع الشيعي المقدس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة عدة آخرين.