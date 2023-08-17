في مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال زيارته الأولى إلى الرياض بعد اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين، أكد الطرفان على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال حديثه عن الحوار والتعاون الثنائي والإقليمي، وصف عبداللهيان الخليج بـ"الفارسي"، وهو الوصف الذي يثير جدلًا بين إيران ودول الخليج العربية التي تعتمد مسمى "الخليج العربي".

وقال عبداللهيان: "استمرارا للمحادثات السابقة بيني وبين المسؤولين ورؤساء دول الجوار في جنوب الخليج الفارسي، طرحت فكرة إجراء الحوار والتعاون الإقليمي، وطرحت هذه الفكرة مع زميلي فيصل بن فرحان".

