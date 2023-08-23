تحدثت الرئيسة التنفيذية لـ "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، سارة لي ويتسن، إلى مذيعة CNN، بولا نيوتن، لمناقشة تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي يزعم أن حرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين على الحدود اليمنية، وهو ما نفته المملكة.

وزعم التقرير أن حراس الحدود السعوديين قتلوا مئات من المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود من اليمن، بينما تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنهم قابلوا عشرات المهاجرين وحللوا مئات الصور ومقاطع الفيديو للعثور على أدلة على الموتى والجرحى.

رداً على التقرير، قال مصدر حكومي سعودي لشبكة CNN إن الادعاءات وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المتعلقة بإطلاق حراس الحدود السعوديين النار على أثيوبيين أثناء عبور الحدود السعودية اليمنية لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة.

تأتي هذه الاتهامات في وقت كانت فيه المملكة تقوم باستثمارات دولية ضخمة في مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الرياضات عالية المستوى مثل الغولف وكرة القدم.