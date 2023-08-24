تدرس إيران مشروع قانون جديد قد يطبق عقوبات شديدة على النساء اللواتي يخترقن سياسة الزي الصارمة في البلاد.

تأتي هذه الخطوة مع سعي السلطات إلى منع تكرار المظاهرات التي أثارها مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، والتي يزعم أنها لم تكن ترتدي الحجاب بطريقة سليمة.

وأثارت وفاتها أثناء الاحتجاز مظاهرات ضخمة عبر إيران، الأمر الذي أدى إلى قمع شديد، في حين أن عائلات بعض هؤلاء المتظاهرين الذين قًتلوا - بحسب آمنستي - واجهوا خروقات حقوق الإنسان، بما في ذلك تهديدات ومضايقة من قبل السلطات في الأشهر القليلة الماضية.

ويأتي هذا مع قول بعض النشطاء - بمن فيهم مجموعة من المحامين الذي يدافعون عن هؤلاء النشطاء - إن عائلات المُعدمين يتعرضون أيضًا للتخويف والمضايقات، وفي حالة واحدة على الأقل، بحسب أحد المحامين الذين يدافعون عن بعض هؤلاء النشطاء على أراض الواقع، تم احتجاز والد أحد الذين تم إعدامهم.

وتتهم منظمة "هيومن رايتس واتش" إيران بممارسة قواعد لعبتها القديمة، بمحاولة قمع المعارضة الشعبية من خلال القيام بموجة الاعتقالات هذه قبيل الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.

ومن غير الواضح في هذا الوقت ما إن كانت هناك أي فعاليات مخطط لها خلال سبتمبر.