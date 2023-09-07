اجتمع مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى مع مسؤولين سعوديين في الرياض الأربعاء، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

المسؤولان هما بريت ماكغورك، مسؤول الأمن القومي الأمريكي الذي يتمتع بسنوات من الخبرة في الشرق الأوسط والسياسة، وباربرا لي، مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنطقة.

تأتي الاجتماعات بعد يوم من زيارة مسؤولين فلسطينيين للمملكة لمناقشة مطالبهم من الإسرائيليين في حال المضي قدمًا في التطبيع، وهذا وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

من جانبه، شدد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، على أن الرحلة تركز على قضايا إقليمية أوسع وليس مجرد اتفاق تطبيع، حيث قال: "سيكون التطبيع أحد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ولكنه ليس المحور الرئيسي لهذه الرحلة. وكما قلت سابقًا، فيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية التي أجراها الوزير بلينكن اليوم، فإننا لا نتوقع إعلان أي تقدم وشيك مع في الفترة المقبلة".

تفصّل مراسلة CNN، كايلي أتوود، في هذا الفيديو التفاصيل المعقدة المتعلقة بالأمر، وكيف يمكن أن تتطور الأمور على ضوء زيارة الوفد الأمريكي للرياض مؤخرًا.