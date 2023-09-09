تمكنت شبكة CNN من الاتصال بامرأة تدعى فاطمة، تعيش في قرية نائية في المغرب، قالت: "إنني بالكاد تمكنت من إمساك الأطفال والهرب قبل أن أرى منزلي ينهار أمام عيني. كما انهار منزل الجيران، وهناك قتيلان تحت الأنقاض".

بينما الآن، هناك تدفق للمساعدات، حيث إن فرنسا تحشد رجال الإطفاء لإرسالهم إلى المغرب، وفتحت الإمارات العربية المتحدة ما يسمى بجسر جوي لإرسال الإمدادات وعمال الإنقاذ، وإسرائيل أيضًا، وكذلك الفلسطينيين.

وقالت تركيا إنهم سيقومون بتجميع فريق مكون من أكثر من 250 شخصًا مع 1000 خيمة لمحاولة المساعدة في هذه الكارثة.