لقطات تظهر الدمار الذي خلفه زلزال المغرب.. وسكان يفترشون شوارع مراكش

أظهرت مقاطع فيديو الدمار الذي خلفه زلزال المغرب، حيث تفاقمت الفوضى والارتباك بسبب الهزات الارتدادية المتكررة. وكان كثير من الناس ينامون في الساحات العامة والحدائق، ومن بينهم السياح الذين انتهت إجازاتهم الممتعة بشكل مفاجئ.

وبحلول منتصف الظهيرة، يوم السبت، تجاوز عدد القتلى 1000 شخص وكان من المتوقع أن يرتفع. فيما امتلأت المستشفيات بالجرحى، والمئات منهم بحالة حرجة.

وكان مركز الزلزال في جبال الأطلس المرتفعة الوعرة، على بعد 45 ميلا جنوب غرب مراكش، مما عقد جهود فرق الإنقاذ التي تحاول الوصول إلى البلدات والقرى النائية.