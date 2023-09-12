أحدثت عاصفة قوية وقاتلة فيضانات مدمرة شرقي ليبيا.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن رئيس الوزراء أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة المنشقة في شرق ليبيا، قوله "إن أكثر من ألفي شخص يُخشى أن يكونوا قد قُتلوا في مدينة واحدة".

ولم يعط حماد مصدرًا لأرقامه، بينما قال الهلال الأحمر في وقت سابق، إن التقديرات تشير إلى أن ما بين 150 إلى 250 شخصًا قد ماتوا في مدينة درنة.

وغمرت الأمطار الغزيرة إحدى المستشفيات، كما غمرت الشوارع وأدت إلى توقف خدمة الهاتف. كما شهدت المنطقة هطول أكثر من ثلثي معدل الأمطار السنوي الاعتيادي في يوم واحد فقط.

هطول الأمطار جاء من بقايا "إعصار دانيال"، والذي ضرب اليونان الأسبوع المنصرم.