تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، في مقابلة مع خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، حول جهود الإنقاذ من الزلزال الذي شهدته البلاد، الجمعة.

وقال الزروالي إن المغرب لديه "استراتيجية وطنية لإدارة الأزمات. نبدأ بالتقييم، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة الأزمات. التقييم قد يكون الأهم في إدارة الأزمات. بعدها ننتقل إلى مرحلة التخفيف حتى نتمكن من إنقاذ الأرواح وتوفير المأوى للعائلات وأولئك الذين هم في حاجة إليها. ثم نبدأ عملية الاستعادة".

وتابع بالقول: "لذا، لدينا استراتيجية متسقة مع أفضل الممارسات الدولية. أدرك أنه في بعض الأحيان تكون اللحظات الأولى محبطة للغاية بالنسبة للشعب. إنه أمر طبيعي، اللحظات الأولى للأزمة حاسمة للغاية، ولهذا السبب نحاول الحصول على المستوى الأمثل من التقييم حتى نتمكن من التحرك نحو نتائج جيدة".

كما أشار الزروالي إلى أن البلاد لا تعمل "بشكل أعمى"، مضيفًا: "الأمر صعب جدًا، إنها ليست ممارسة سهلة. ولكن لدينا تاريخ في إدارة الأزمات. لدينا مبادئ، وثبت أنها جيدة اليوم. بالطبع، الأمر ليس سهلاً. إنه أمر معقد. ولكننا نسير بأمان وبثبات نحو مرحلة الاستعادة".

وفيما يتعلق بعدم إلقاء ملك المغرب خطابًا وطنيًا في أعقاب الزلزال، بعكس ما يحدث في البلدان الغربية حينما يزور الرؤساء أو قادة الحكومة الأماكن المتضررة بعد وقوه ظواهر طبيعية، أكّد الزروالي أن "جلالة الملك منذ اللحظات الأولى جلسة عمل، لأن الأهم الآن هي الأفعال وليس الأقوال. وقد أوعز لنا جلالته بالعمل بشكل وثيق لتحقيق المستوى الأمثل من التنسيق والتأكد من أننا نتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح ورعاية الأشخاص المحتاجين".

وأردف بالقول: "الآن وقت العمل وليس الكلمات، ونحن نعمل تحت توجيهات جلالته. لقد كان يعمل عن كثب وكان يتابع دقيقة بدقيقة ما يحدث في الميدان"، حسبما قال.