تعمل فرق الطوارئ في ليبيا على العثور على ناجين وانتشال الجثث بعد أن ضربت الفيضانات العارمة شمال شرق ليبيا.

حيث أن هناك قصصًا مروعة عن تراكم الجثث التي ملأت الشوارع بعد الفيضانات العارمة، إثر اختراق الأمطار الغزيرة سدين، لتجرف المياه المنازل وكل شيء في طريقها.

ومع حساب البلاد الكلفة، يفترض أن أكثر من 6 آلاف شخص قتلوا، وبحسب آخر التقارير، فإن هناك قرابة 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، بينما نزح 30 ألف شخص آخرين.

من جانبهم، يخشى الأطباء أن يؤدي ترك الكثير من القتلى في العراء إلى تفشي المرض، ففي مقطع فيديو، قالت سيدة تم التعريف بها على أنها الدكتورة عائشة: "نحن لسنا قادرين على التعرف على جميع الجثث ودفنها"، قبل أن تضيف: "نريد توفير مكان إنساني ومجمدات حتى يتمكن أحبائهم من التعرف عليهم".

الوصول إلى درنة لا يزال صعبًا، حيث دمرت الفيضانات العديد من الطرق والجسور المؤدية إلى المدينة، والمياه الهائجة التي تدفقت عبر المدينة لم تترك أحدًا ولا شيئًا.