استعرض مقدم برنامج GPS على شبكة CNN، فريد زكريا، مقابلته مع رئيس هيئة الأركان المشتركة المنتهية ولايته، الجنرال مارك ميلي، حيث نفى الجنرال ميلي بشكل قاطع ادعاءات كبير موظفي ترامب، مارك ميدوز، حول خطط مهاجمة إيران.

وردًا على سؤال زكريا بشأن مزاعم ميدوز، قال الجنرال ميلي: "سيكون من غير المناسب التعليق على أي شيء في إطار التحقيق الفيدرالي الحالي، لذا لن أفعل ذلك. لكن اسمحوا لي بأن أقول الآتي. بوصفي الرئيس، أو أي عضو في هيئة الأركان المشتركة، فإن مهمتنا هي تقديم المشورة".

وكشف الجنرال الأمريكي أن لديهم "خطط لجميع أنواع الأشياء. عندما نقدم المشورة، عادةً ما نقول إن مسار العمل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة. نتحدث عن التكاليف والمخاطر ونقدم التوصيات. يمكنني التأكيد بأنني لم أوص ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".

من جانبه، علق زكريا في مداخلة له ببرنامج "The Source"- على ما صرّح به ميلي - بالقول: "اعتقد أنه كان ملفتًا للنظر. واعتقد أنه تجاوز قليلاً ما قاله - قال إنه لن يعلق على الأمر، لكن من الواضح أن الأمر أزعجه بدرجة كافية لأنه قرر التعليق على أي حال. وبقدر ما أستطيع أن أقول، كان ذلك قاطعًا جدًا".

وأضاف: "لقد ادعى ترامب مرارًا، كما تقولين، في تلك المحادثات التي أجراها مع الأشخاص الذين ليس لديهم تصاريح أمنية، أن قادة الأركان المشتركة، وخاصة ميلي، كانوا يضغطون عليه للهجوم وأن هذه كانت خطة هجومية. كتب مارك ميدوز ذلك في مقدمة مذكراته. وفر لها الأولوية وكانت البيان الافتتاحي لكبير موظفي الرئيس".

وأردف بالقول: "قال ميلي بشكل قاطع إن ذلك لم يحدث. ومن الجدير بالذكر أن ميلي على حق عندما قال إن لديهم خطط هجومية لكل شيء. من المؤكد أن الولايات المتحدة لديها خطط لجميع أنواع الطوارئ. لكن كان واضحًا تمامًا بأنه لم يوص أبدًا بأن تشن الولايات المتحدة غزوًا على إيران".