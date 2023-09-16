قامت مراسلة CNN جمانة كرادشة بجولة على الأرض في مدينة درنة الليبية، المدينة الأكثر تضررا من العاصفة، والتي تآكلت جزئيا بسبب المياه والرمال بعد أن دمرت الفيضانات الشديدة المنطقة ودمرت سدين كانا السبب الأكبر في حدوث الكارثة.

تقول المراسلة إن المشهد يشبه منطقة حرب والمشاهد المروعة في كل اتجاه ، واصفة إياه بالدمار المطلق.

وتضيف بأن العديد من المدن الليبية عبر الساحل تأثرت بهذه العاصفة ولكن مدينة درنة كانت الأكثر تضررًا منها.

حيث تسبب انفجار السدين فيها إلى إطلاق المياه بالإضافة للفيضانات التي جرفت ودمرت كل شيء في طريقها.

يصف بعض الناجين من هذه الكارثة تلك الليلة بالرعب والتي فقدوا فيها آلاف الأرواح وآلاف المفقودين للوقت الحالي، والذي يقولون إن الكارثة وقعت وحدثت في غضون 90 دقيقة تقريبًا.

ناجين آخرون يصفون اضطرارهم للسباق مع الزمن في إنقاذ حياتهم وأطفالهم محاولين بشتى الطرق الهروب من ارتفاع المياه التي وصلت لارتفاع 3 طوابق بعلوها.