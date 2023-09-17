خلفت الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا الأسبوع الماضي أكثر من 11 ألف وفاة في مدينة درنة. وذلك وفقًا لتقرير للأمم المتحدة الذي يقول أيضًا إن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا عبر شمال شرق البلاد.

ويحذر المسؤولون من أن هذه الأرقام من المرجح أن ترتفع مع استمرار فرق الطوارئ في البحث عن المفقودين.

وتم حتى الآن انتشال عشرات الجثث من البحر على طول ساحل درنة.

وقد تم تحميل العديد من (جثث الضحايا) في شاحنات ونقلهم إلى مثواهم الأخير. وفي بعض الحالات، ورد أن الجثث قد تم دفنها في مقابر جماعية، لكن وكالات الإغاثة تعمل أيضاً على محاولة توفير مراسم دفن كريمة.

وتقوم دول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا بإرسال دعم إضافي بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء وموظفي الطوارئ للمساعدة في الإغاثة في الكارثة.