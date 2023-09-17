بذكرى وفاة مهسا أميني.. استعراض للقوة لردع أي مظاهرات محتملة في إيران

استعراض للقوة في إيران لردع أي متظاهرين محتملين عن إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، حيث توفيت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى شرطة "الأخلاق" الإيرانية، بعد إلقاء القبض عليها بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل صحيح.

وأثارت وفاتها أشهرًا من الاحتجاجات غير المسبوقة، أعقبتها حملة قمع وحشية شنتها الحكومة، وقُتل فيها أكثر من 500 شخص، وفقاً لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا).

وقالت وسائل الإعلام التابعة للدولة، إن قوات الأمن تمكنت من قمع العديد من الاحتجاجات وتم اعتقال العديد من الأشخاص الذين يشار إليهم على أنهم "مناهضون للثورة وإرهابيون".