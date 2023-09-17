تعمل الفرق الليبية والدولية بلا كلل في البحر لمحاولة انتشال جثث الآلاف من ضحايا الحدث الكارثي الذي ضرب مدينة درنة الأسبوع الماضي، وتبذل الفرق الليبية قصارى جهدها لمحاولة الخروج إلى البحر للوصول إلى جثث هؤلاء الضحايا.

وقال فريق إنهم تمكنوا من انتشال أكثر من 60 جثة منذ وصولهم إلى درنة، لكنهم غير قادرين على القيام بذلك بعد الآن.

وأضاف الفريق أنهم رصدوا جثث حوالي 300 شخص، لكن الظروف صعبة للغاية بالنسبة لهم، حيث لا يملكون المعدات المناسبة للوصول إلى هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأشار الفريق إلى أنه أثناء اكتشافهم لهذه الجثث خلال اليومين الماضيين، تفككت هذه الجثث الآن إلى بقايا لا يمكنهم الوصول إليها، ولا يمكنهم استعادتها بسبب المخاطر الصحية.