تحدث مذيع CNN، فريد زكريا، في مقابلة حصرية مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سلطت الضوء على صفقة إطلاق سراح السجناء الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وشدد رئيسي على أن الإيرانيين الذين كانوا في الولايات المتحدة سجنوا "ظلمًا"، مضيفًا أن الأمريكيين الذين سجنوا في بلاده "ارتكبوا جرائم وتمت إدانتهم"، على حد تعبيره.

وقال رئيسي في المقابلة: "كانت هناك فرصة لحدوث هذا التبادل. وهذا التبادل كما قلت كان لدوافع إنسانية بحتة، وأعتقد أن هذا الإنجاز كان سبباً في سعادة أهالي السجناء، فضلاً عن تمكننا من إظهار الوجه الحقيقي لدوافعنا وجهودنا الإنسانية.".

وفيما يتعلق بالأموال التي كانت مجمدة، أكد رئيسي أن: "هذه الأموال مملوكة لشعب إيران. وحتى الآن، تم تجميدها ظلما وبشكل غير عادل. وكانت هذه الأموال مملوكة للأمة الإيرانية".

وأشار إلى أنه "بطبيعة الحال، عندما تعود هذه الأموال، سيتعين إنفاقها على الأهداف التي تلبي احتياجات الشعب الإيراني. ومن المؤكد أننا سنحافظ على جوهر إيماننا بأن الهدف هو إنفاق تلك الأموال للاستجابة لاحتياجات الشعب الإيراني".