تحدث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع محلل الشؤون السياسية ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، فريد زكريا، في مقابلة حصرية حول الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وموقفه من مسألة الحجاب الإجباري في إيران.

وأكد رئيسي في المقابلة أن ما حدث في تلك الاحتجاجات هو حضور القلة، وليس حضور الشعب، موضحًا أن الشعب الإيراني لم يدعم "بأي شكل من الأشكال أولئك الذين قاموا بأعمال شغب في شوارع إيران. وغياب الدعم الشعبي أحبط خططهم"، مضيفًا أن "هناك بعض الذين خُدعوا. وكان هناك آخرون ارتكبوا جرائم قتل وارتكبوا جرائم خطيرة".

وقال رئيسي: "ما حدث العام الماضي هي حرب إعلامية يديرها العدو - لا أريد أن أسمي شبكات تلفزيونية أو شبكات إخبارية - ولكن شبكات مقرها الرئيسي في 3 دول أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي تبث الأخبار على مدار 24 ساعة باليوم، يقومون بتدريس أساليب الإرهاب علانية".

وأشار إلى أن هذه الشبكات "يقومون بإجراء خطوات تعليمية حول كيفية صنع كوكتيل مولوتوف (زجاجة معبأة بمادة حارقة)"، موضحًا أن "هذا أحد أوجه العداء الذي تكنه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك عداء بعض الدول الأوروبية تجاه إيران".

وتابع بالقول: "القضية الأساسية هي أن الحجاب اليوم في الجمهورية الإسلامية هو قانون. وعندما تصبح القضية جزءًا من القانون، فيجب على الجميع الالتزام بالقانون. لذا، فهو نفس الشيء في جميع أنحاء العالم".