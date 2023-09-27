تجمع الناس خارج مستشفى الحمدانية العام في العراق بعد مقتل عشرات الأشخاص في حريق خلال حفل زفاف بقاعة الهيثم.

وتم نقل الضحايا والجرحى بعد اندلاع الحريق في قاعة مناسبات ببلدة الحمدانية شمالي العراق، بينما أشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن الحريق خلّف 100 قتيل وأكثر من 150 جريحًا.

وتقول السلطات إن الحريق نتج عن الألعاب النارية والشموع المستخدمة في حفل الزفاف، كما أشارت إلى أن الوضع تفاقم بسبب استخدام مواد بناء شديدة الاشتعال.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من وزيري الداخلية والصحة "بذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق"، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.