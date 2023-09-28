يقول المسؤولون في العراق إن المواد شديدة الاشتعال وغير القانونية في أحد الأماكن أدت إلى تصاعد حريق في حفل زفاف أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 150 آخرين.

فقد تحول احتفال في صالة للأفراح إلى كابوس مرعب، حيث اجتمع أكثر من 1000 شخص لحضور حفل زفاف.

حيث أظهر مقطع فيديو مثير للرعب تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي اشتعلت فيها النيران جراء شرارات من ألعاب نارية في الديكور الموجود في السقف.

وفقًا للدفاع المدني العراقي فإن مواد البناء شديدة الاشتعال وغير القانونية جعلت من الصالة "صندوق بارود".

فيما قال مسؤولون إن ألواح الاليكوبوند التي تنتهك القانون المدني في البلاد، غذت النيران وفي غضون دقائق انهارت أجزاء من المبنى، تاركة العائلات محاصرة،

وبحسب وزارة الصحة العراقية، فقد أدت حالات الحروق والاختناقات إلى مقتل وإصابة العشرات.

ولدى سلمى عبد العزيز مراسلة CNN في تقريرها المصور المزيد من التفاصيل.