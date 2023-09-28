كارثة درنة.. هل كانت هناك فرصة لتفاديها وكيف يمكن تجنب تكرارها؟

هول الفاجعة الذي حل في هذه المدينة التي كانت يومًا ما "جنة" ما زال وسيبقى يثقل كاهل أهلها إلى وقت ليس بقريب. فحصيلة القتلى النهائية بالألاف والمفقودين بعشرات الآلاف أما المتضررين فلا يمكن إحصائهم.

في خضم هذا الدمار وتحت ركام الأنقاض دفنت أعوام من الإهمال الإداري وعدم المسؤولية المجتمعية التي تمثلت بتجاهل العديد من الدراسات التي كانت تحذر مما ستؤول إليه الأوضاع بحال حدوث عاصفة - آخرها كان دراسة نشرت منذ عام توقعت بحدوث ما حصل لدرنة.

أجرى ونيس بن طاهر، د. هندسة ومحاضر في جامعة عمر المختار، إحدى هذه الدراسات، ولجأ في بحثه إلى صور الأقمار الصناعية وطرق الاستشعار عن بعد، وتحدث لموقع CNN بالعربية عن الأمور التي استنتجها فيها.

من جانبها، حذرت د. ساره فؤاد، الباحثة بجامعة ميونخ التقنية بألمانيا و مدرس بكلية الهندسة بالأكاديمه العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري بالإسكندرية، من مخاطر البقاء قرب ضفاف الأنهار والعيش في مناطق ساحلية، مشددة على ضرورة نشر الوعي حول مخاطر العيش بجانب هذه المجاري المائية.