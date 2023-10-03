يحتاج العالم إلى استثمار ما لا يقل عن 12 تريليون دولار في صناعة النفط بحلول عام 2045 إذا أراد تجنب ارتفاع أسعار النفط، حسبما قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص لمذيعة CNN بيكي أندرسون.

في سؤال طرح عن سعر برميل النفط في هذه المرحلة وإلى أين يتجه الأمر به، أجاب الغيص بأن العوامل التي قد تؤدي إلى هذا الرقم، كانت موجودة منذ فترة، ولا تزال موجودة، ومن أبرز تلك العوامل انخفاض الاستثمارات التي شهدها النفط، وبأن نقص الاستثمار في صناعة النفط يُعد "أمرا خطيرا".

ويعتقد الأمين العام لمنظمة أوبك، بأن من الأهمية بمكان أن يفهم العالم هذا الأمر بشكل صحيح، وهو أنه من خلال خفض الاستثمار، فإننا نعرض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف أن العالم سيحتاج إلى ما لا يقل عن 12 تريليون دولار من الاستثمارات العالمية لصناعة النفط من الآن وحتى عام 2045 لتجنب ذلك، وأن هناك احتمالات جدية بأن الأسعار ستزداد تقلبًا مع نمو الطلب.

ومع نمو عدد سكان العالم فإنه بحلول عام 2030 سيكون هناك أكثر من نصف مليار شخص سينتقلون إلى المدن على مستوى العالم، وحينها لا توجد طريقة على وجه الأرض يمكن من خلالها تلبية هذا المتطلب للطلب المستقبلي على الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها.

وفي سؤال آخر طرحته مذيعة CNN حول التوفيق بين توقعات الزيادة الكبيرة على النفط ومليارات الدولارات سنويًا من الاستثمارات الجديدة في الصناعة لتلبية الطلب المتوقع، وتوقعات وكالة الطاقة الدولية، بأن الطلب على النفط يصل إلى ذروته وسوف ينخفض بشكل كبير بحلول عام 2030، أجاب الضيف: إنه قبل 30 عامًا، كان استهلاك الوقود الأحفوري 80% عالميًا. وبعد مرور 30 عامًا على هذا اليوم، لا تزال النسبة 80 أو أكثر من 80%.

وعن ما يقلق منظمة أوبك بشأن التغيرات في الأسواق، أجاب الغيص أن الأمر يبقيه مستيقظًا في بعض الأحيان في الليل.

وأردف بالقول: إذا كنا قلقين بشأن التقلبات اليوم، فلا أعرف كيف سيكون الأمر في المستقبل.