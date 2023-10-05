اتهم ناشطون، الأربعاء، شرطة الأخلاق الإيرانية بالاعتداء على فتاة مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا لعدم ارتدائها الحجاب في محطة مترو في طهران.

تقول جماعات حقوقية وناشطون إن فتاة مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا تعرضت للضرب المبرح، وهي الآن في غيبوبة في المستشفى لأنها لم تكن ترتدي الحجاب.

نشرت وسائل الإعلام التابعة للدولة مقطع فيديو لمجموعة من الفتيات شوهدن يدخلن قطار المترو، ويبدو أن بعض الفتيات اللاتي دخلن لم يرتدين الحجاب, وبعد لحظات تظهر مجموعة من الفتيات يخرجن من قطار المترو، ويضعنها على الرصيف قبل مغادرة القطار.

لم تتمكن CNN بعد من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال والدا الفتاة أرميتا جيرافاند، لوسائل الإعلام الحكومية إنها على ما يبدو فقدت الوعي وأغمي عليها بسبب انخفاض ضغط الدم.

ولدى جمانة كرادشة مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.