كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد قال في يونيو/حزيران الماضي إن حكومته لن تلجأ إلى تعويم الجنيه بشكل كامل إذا كان ذلك يضر بـ"أمنها القومي"، ويعمل فريق من الصندوق مع السلطات المصرية لتطبيق بعض السياسات والإصلاحات والتي من شانها أن "تُنعش الاقتصاد المصري" قبل المراجعتين الأولى والثانية.

تحدث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي، في مقابلة لـCNN بالعربية تطرقت إلى عدة مواضيع تضمنت خفض أوبك بلس لإنتاج النفط وأثره على تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجانب أثر الكوارث الطبيعية مثل زلزال المغرب وفيضان ليبيا على التوقعات بشأن معدلات التضخم في المنطقة.