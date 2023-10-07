شاهد حجم الأضرار في إسرائيل بعد هجوم صاروخي من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب ويحشد قواته في أعقاب الهجمات الصاروخية غير المسبوقة التي وقعت هذا الصباح على إسرائيل من غزة، والتي بدأت في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي عندما كان معظم الإسرائيليين نائمين.

وأطلق مقاتلو حماس موجة تلو الأخرى من الصواريخ، وربما الآلاف منها. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك عدة إصابات، بعضها خطير ووفاة واحدة على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، حذر الجيش الإسرائيلي من أن عددًا من المسلحين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من غزة وأصدر هذا البيان.

“المدنيون في المنطقتين الجنوبية والوسطى ملزمون بالبقاء بجوار الملاجئ وفي المنطقة المحيطة بقطاع غزة داخل الملاجئ“.

وتابع أن “منظمة حماس الإرهابية هي صاحبة السيادة في قطاع غزة وهي المسؤولة عن هذا الهجوم. وهي ستتحمل تبعات ومسؤولية هذه الأحداث“.