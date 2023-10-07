وثقت كاميرا CNN التي ترافق نيك روبرتسون، مراسلها للشؤون الدولية، في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، لحظات هلع وخوف بعض المسافرين وبكاء بعضهم الآخر بعد إنطلاق صافرات الإنذار مما دفعهم إلى الاحتماء على الأرض عند النزول من الطائرة إلى أرضية المطار.

وقال روبرتسون موضحًا: "يمكنك سماع دوي الصواريخ المعترضة في الجو”، مع صوت انفجار في خلفية المشهد المصور بعد فترة وجيزة.

ويُذكر أن حركة حماس قامت بهجوم مفاجئ والذي وقع فجرًا، مما أدى لوقوع 22 قتيلًا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، وقد تم إطلاق وابل هائل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.