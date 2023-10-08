شاهد كيف بدأت حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل

في الساعات الأولى من يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلق مسلحون فلسطينيون في غزة آلاف الصواريخ على إسرائيل، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، بدأ مسلحون دخول الأراضي الإسرائيلية من غزة في عدد من المواقع، ومع استمرار الهجوم، استمرت صافرات الإنذار في الدوي لساعات حتى شمال تل أبيب والقدس، وأعلنت حماس، الحركة الفلسطينية المسلحة التي تدير قطاع غزة، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقولون إنهم كانوا يردون على الهجمات الأخيرة على النساء والإجراءات في المسجد الأقصى في القدس والحصار المستمر على غزة.

وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات ضد عدد من أهداف حماس في غزة وأصدر استدعاء لآلاف من جنود الاحتياط.