فيديو يظهر لحظة احتجاز مسلحي حماس رواد مهرجان موسيقي كرهائن

أظهر مقطع فيديو اللحظة التي هاجم فيها مسلحو حماس مهرجانًا موسيقيًا سلميًا جنوبي إسرائيل، تاركين جثثًا بدت أنها هامدة.

وكان الهجوم على المهرجان جزءًا من الهجوم الأكثر تنسيقًا داخل إسرائيل الذي نفذه مسلحو حماس على الإطلاق.

وظهرت شاحنة مليئة بثقوب الرصاص في مقطع الفيديو، بجانب جثتي شخصين هامدتين.

وأظهر مقطع آخر احتجاز رجل وامرأة تم احتجازهما كرهائن من قبل مسلحين في غزة، حيث أن مكان وجودهما غير معروف حاليًا.

لكن عائلة الشخصين قالت إنها تريد أن تعرض قناة CNN الصور رغم أنها صادمة، لأنهم يأملون أن تساعد في إخراج المرأة والرجل من غزة، حيث يبدو أنهما محتحزين هناك في الوقت الراهن.