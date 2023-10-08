تحدث العقيد الأمريكي المتقاعد والمحلل العسكري في CNN، سيدريك لايتون، عن السبب وراء احتمال ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة المكتظة بالسكان مع رد إسرائيل بعد هجوم حماس.

وقال لايتون إن الأمر "سيكون صعبًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد "أنه يمكن تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، لسوء الحظ. هذه واحدة من تلك المناطق، كما ذكرت، التي قد تكون الأكثر اكتظاظًا بالسكان على الأرض، وهي حقًا منطقة لا يمكنك فيها الذهاب إلى أي مكان".

كما أشار إلى أنه "رغم أن الإسرائيليين حذروا الناس، إلا أن المنطقة مغلقة بشكل أساسي. بعض الناس يسمونها سجنًا في الهواء الطلق، وهذا ما يوجد لدينا نوعًا ما. لدينا مخيم كبير للاجئين، مخيم كبير للاجئين الفلسطينيين في غزة، وهذا مكان لا يمكن لأحد أن يغادره في الأساس".

وأكد العقيد المتقاعد أن "هذا موقف صعب. لا يستطيع الناس الذهاب إلى أي مكان وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى التعامل مع أشخاص محاصرين. الأشخاص المحاصرون خطرون للغاية بالطبع، فهم يقاومون، وهذا ما سيواجهه الجيش الإسرائيلي. سيكون الأمر صعبًا للغاية إذا لم تنتصر الدبلوماسية".