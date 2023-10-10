شاهد.. كيف تعمل القبة الحديدية في إسرائيل؟

تم تصميم القبة الحديدية في إسرائيل لوقف الهجمات الصاروخية، وهو نظام دفاعي تم تطويره بمساعدة الولايات المتحدة، والتي تقوم المتحدة بتزويد إسرائيل بالمزيد من الذخيرة حسب الحاجة، في حين أن أنظمة القبة الحديدية في جميع أرجاء البلاد متشابكة مع بعضها البعض.

عندما يتم إطلاق الصواريخ من غزة، يقرأ النظام المكان الذي تأتي منه الصواريخ بدقة والمكان الذي من المفترض أن تذهب إليه. أقرب وأفضل نظام قبة حديدية متوفر سيطلق النار لاعتراض الصواريخ عند دخولها الأراضي الإسرائيلية.

مراسل CNN، نك روبرتسون، موجود بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، حيث أبلغ عن مشاهدته اعتراض الصواريخ، ويشرح في هذا الفيديو كيفية عمل القبة الحديدية.