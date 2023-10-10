تحدثت الدكتورة باربرا زيند، طبيبة أطفال أمريكية عالقة في غزة بعد أن ذهبت إلى هناك في مهمة طبية، إلى مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، حول ما تعيشه وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

نستعرض لكم فيما يلي جزءًا من الحوار الذي دار بينهما بعد سقوط قنبلة بالقرب من المكان الذي كانت فيه:

وولف بليتزر: كنت هناك في مهمة روتينية وهامة للاعتناء بالأطفال، هل كنت مستعدة لهذا الأمر؟

الدكتورة باربرا زيند: حسنًا، في كل مرة تذهب فيها إلى غزة تكون على علم بأن هناك خطر وقوع بعض العنف عندما تكون هناك، لكن لا، لم أكن مستعدة.

وولف بليتزر: أخطرينا إن كنت بحاجة للذهاب إلى مأوى للقنابل لأن بإمكاني سماع دوي هذه الانفجارات بالقرب منك.

الدكتورة باربرا زيند: لا يوجد مأوى للقنابل هنا.

وولف بليتزر: هل هناك أي منطقة آمنة يمكنك الذهاب إليها؟

الدكتورة باربرا زيند: نعم، وفي الحقيقة تقول لي أخت زوجي - وهي فلسطينية - بالبقاء بعيدًا عن النوافذ لذا فإنني أقوم بذلك، والبقاء بقرب زوايا الجدران لأنها أكثر صلابة وإبقاء الفم مفتوحًا كي لا تتضرر طبلة الأذن إذا كان هناك الكثير من الضغط، لذا، أتبع نصيحتها وأنا في منطقة آمنة بالغرفة.