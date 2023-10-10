كانت حركة حماس في قطاع غزة تعمل بشكل بطيىء على تحسين قدراتها العسكرية وبناء صواريخ أكثر فتكا وأطول مدى، وحفر شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض، وتسليح وتدريب المقاتلين الجهاديين في غزة بشكل أفضل من أي وقت مضى، خلال العقدين الماضيين من الزمن.

ويبدو أن تلك الأمور جاءت بنتيجة وتحقق ذلك في هجومها المباغت الذي شنته على إسرائيل، السبت.

ولدى سام كيلي مراسل CNN المزيد من التفاصيل عن العداء بين إسرائيل وحماس على مر السنين وحول كيفية تخطيط حماس بعيدًا عن الأنظار لشن هجومها على إسرائيل وما ينذر به ذلك في المستقبل.