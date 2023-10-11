مسيرة في العاصمة الأردنية عمّان للتضامن مع غزة

عمّان، الأردن (CNN)-- انطلقت مسيرة في العاصمة الأردنية عمّان، مساء الثلاثاء، حملت شعار"الطوفان الهادر"، للتعبير عن التضامن مع "غزّة والمقاومة"، بحسب بيان أصدرته الحركة الإسلامية وتلقت CNN بالعربية نسخة منه.

وشارك في المسيرة التي شهدتها منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان، الآلاف من أنصار الحركة ونشطاء وقوى حزبية، وسط حماية أمنية من السلطات الأردنية. دعا المشاركون في المسيرة إلى وقف تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مع هتافات، منها "الشعب يريد تحرير فلسطين."

ودعت الحركة الإسلامية في نهاية المسيرة إلى انطلاق مسيرة "مليونية"، الجمعة، في منطقة ساحة بلدية أمانة عمان الكبرى.