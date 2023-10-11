تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، مستهدفة، البنية التحتية لحركة حماس، كما تقول، بينما الأهالي والقاطنين في حالة صدمة، وهم يتساءلون لماذا؟

فقد تحول حي سكني في غزة كان يُعرف سابقًا باسم "الرمال" إلى رماد.

يقول يحيى الأحول وهو أحد سكان الحي والذي قد تدمر منزله جراء القصف إنه لم يفعل شيئا ولم يطلق صاروخًا أبدًا.

حوالي 40٪ من سكان غزة تحت سن الخامسة عشرة، وفقًا لوكالة الاستخبارات المركزية.

وقد أفادت وزارة الإعلام في غزة أن ما يقرب من 170 مبنى قد تم تدميره، وتضرر أكثر من 12 ألف مسكن.

في حين قام عشرات الآلاف من السكان بالفرار من منازلهم إلى مدارس الأمم المتحدة بحثًا عن ملاجئ لهم.