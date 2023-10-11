تنتشر المعلومات الخاطئة حول الصراع بين إسرائيل وحماس بسرعة على موقع X (تويتر سابقًا) بشكل واسع النطاق، ويعمل دوني أوسوليفان من CNN على فضح بعض تلك المقاطع والمنشورات التي لاقت رواجًا وانتشارًا كبيرًا.

حيث قد تبدو بعض المنشورات وكأنها حقيقية ومنها مقطع فيديو لجندي ويطلق صاروخًا على طائرة في الجو، والذي تم نشره على موقع “X” المعروف سابقًا باسم “تويتر”، مع تعليق يقول "المزيد من القوة لك يا حماس”.

بينما تبين أن المنشور غير حقيقي، إنما هو في الواقع مقطع من لعبة فيديو تدعى “آرما 3”.

ورغم ذلك، تمت مشاهدته أكثر من نصف مليون مرة على “X”.

ويعد المقطع الذي انتشر بشكل واسع مجرد واحد من العديد من المعلومات الخاطئة التي انتشرت بسرعة على المنصة في الساعات التي تلت شن حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.

ويعود السبب في ذلك إلى ما بعد استحواذ إيلون ماسك على موقع تويتر العام الماضي، حيث قام بتسريح آلاف الموظفين بما في ذلك العديد من المسؤولين عن مكافحة المعلومات الخاطئة على المنصة.

وتعتمد الشركة في الوقت الحالي بشكل كبير على ملاحظات المجتمع، وهو نظام يوظف التعهد الجماعي للتحقق من الحقائق.