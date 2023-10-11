"أمر لا يصدق": طبيب يصف الأوضاع في غزة.. والدقائق الممنوحة قبل القصف

استضافت كريستيان أمانبور في برنامجها على شبكة CNN، الدكتور خميس العيسي وخاضت معه الحديث عن الأوضاع في غزة.

ومن ضمن الأسئلة كان الحديث عن الوقت الذي يملكه بعض الناس للفرار من منازلها أو المباني التي تسكنها قبل وصول الصواريخ إليها وقبل أن تتهدم فوق رؤوس قاطنيها.

يقول الدكتور العيسي، إن التحذير الذي يتلقاه الناس عادة يكون قبل إطلاق صاروخ من طائرة عسكرية، وأن ذلك الصاروخ يُعد صغير الحجم بحيث يسبب الضرر لطابق أو اثنين من أصل المبنى.

أضاف أن الأمر في منح الناس وقت لإخلاء مبانيها يعتمد على الطيار أو الشخص الذي لديه أوامر إطلاق تلك الصواريخ، فبعضهم يمنح عشر دقائق أو خمس وأحيانًا دقيقة فقط للإخلاء قبل القصف.

وأردف بالقول إن ذلك التحذير هو لتمكن الناس من الفرار مع الأطفال خارج المبنى المستهدف، ولكن ما يحصل في بعض الأحيان أن الناس تستطيع فقط حمل طفل معها دون آخرين وذلك لسبب تواجدهم في طابق آخر من المبنى أو في غرفة أخرى ولا وقت لجلبه قبل أن يتهدم المبنى فوق رؤوسهم.

وتابع العيسي بالقول، إنه وفي مرات عديدة سويت العديد من المباني بالأرض دون أي إنذار مسبق.

ولذلك ارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين من 400 أمس إلى 870 اليوم، بينهم سبعة صحفيين.