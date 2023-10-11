إسرائيل تطلق العنان لرد مدمر في غزة.. وتحشد قواتها لغزو بري محتمل

يستعرض ماثيو تشانس، مراسل CNN، آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس ومقاتليها في غزة.

في حين قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن البيت الأبيض لا يتوقع أن تواصل إسرائيل حصارها الكامل على غزة، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمام قوات الجيش الإسرائيلي في حربها ضد حركة حماس، الاثنين. ومع كل ذلك فإنه قد تم قطع إمدادات الكهرباء وكذلك إمدادات المياه.

لقد تم تدمير أكثر من 2000 هدف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان، بما في ذلك المباني السكنية والمساجد، بحسب ما يقوله الجيش الإسرائيلي.

ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 900 شخص قتلوا حتى الآن.

وقد نشرت إسرائيل بالفعل القوات وقامت باستدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط في استعداد واضح لهجوم بري.