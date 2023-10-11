قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، إن بلاده تعلن مبكرًا "أن على كل من يعرف أن في مبناه أي نشاط لحماس، من أجل حماية أنفسهم، مغادرة المكان. نحن نحاول تمرير هذا النوع من التحذير"، وذلك ردًا على سؤاله عن تعرض مدنيين للهجوم في غزة جراء الغارات الإسرائيلية.

وأشار باراك إلى أن "هناك بعض الأضرار الجانبية، وكل دولة تعمل في مثل هذه المواقف تعرف ذلك".

وتابع بالقول: "إلى حد مدى يكون ذلك نتيجة اضطرارنا لمهاجمتهم عندما ينتشرون عمدًا بين المواطنين، في حين أنهم دخلوا إلى الكيبوتس وغيرها من المستوطنات للذبح عمدًا، بعضهم من كبار السن"، حسب تعبيره.