يوضح المحلل العسكري في CNN، العقيد الأمريكي المتقاعد سيدريك لايتون، كيف يمكن للكثافة السكانية العالية في غزة أن تؤثر على قدرة إسرائيل بحال شن هجوم بري في المنطقة.

أجاب لايتون في سؤال عن الصعوبات التي يمكن أن تواجه الجيش الإسرائيلي في التوغل البري المحتمل، قائلا إن الكثافة السكانية في غزة ومدينتها على وجه التحديد التي تضم أكثر من 25 ألف شخص لكل ميل مربع، تعتبر من أكبر الصعوبات.

حيث أن مناطق أخرى مثل شمال غزة، دير البلح، خان يونس، وهو مخيم كبير للاجئين ورفح لديها كثافة سكانية أقل.

ومن ناحية المقارنة يتبين أن هناك أماكن ذات كثافة سكانية أعلى لكل ميل مربع حول العالم، ففي غزة حوالي حوالي 21 ألف شخص لكل ميل مربع في المناطق الحضرية، مقارنة مع تل أبيب أو لوس أنجلوس أو منطقة واشنطن العاصمة.