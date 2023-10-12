طرْح إخلاء 2.2 مليون فلسطيني إلى مصر.. البرغوثي يحذر عبر CNN

خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN حذر رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من الطرح المتداول حول إخلاء قطاع غزة من سكانه إلى مصر مؤكدا على أن "تجريد جميع الفلسطينيين من إنسانيتهم لن يحل المشكلة أيضًا".

مضيفًا، "لقد كنا تحت الاحتلال لسنوات عديدة، لم نر يومًا من الحرية منذ 56 عامًا، والعديد منا، وخاصة 70% من سكان غزة، هم لاجئون نزحوا بسبب إسرائيل قبل 75 عامًا."

كما قال البرغوثي إن "الطريق الوحيد للخروج من هذا هو إما حل الدولتين الفوري أو سيتعين علينا تغيير واقع دولة الفصل العنصري الواحدة التي خلقتها إسرائيل لأن حقيقة دولة فصل عنصري واحدة مع واقع دولة ديمقراطية واحدة."