يبدو أن فيديو لكاميرات مراقبة تُظهر امرأتين عالقتين وسط تبادل لإطلاق نار بين مقاتلين من حركة حماس والجنود الإسرائيليين، السبت، وذلك خلال هجوم على بلدة ياخيني في جنوب إسرائيل، بالقرب من حدود قطاع غزة.

في حين لم تستطع CNN التحقق بشكل مستقل عن تلك الأحداث.

فيما تعتقد شبكة CNN أن المرأتين قد لاذتا بالفرار من مهرجان موسيقي بعد وقت قصير من الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حماس على المنطقة، السبت صباحًا.

تقع البلدة الإسرائيلية “ياخيني” على بعد حوالي 50 دقيقة بالسيارة من موقع المهرجان.

وقد هربت المرأتان في النهاية بعد قيام الجنود الاسرائيليين بتوفير الحماية لهما.