شاهد.. مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة الأردنية عمان

في ظل احتدام التوتر بين إسرائيل وحركة حماس، تظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان عقب صلاة الجمعة تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف عقب العملية غير المسبوقة التي شنتها فصائل فلسطينية داخل إسرائيل.

وأشارت تقديرات غير رسمية الى مشاركة قرابة 7 آلاف شخص في المظاهرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان في ظل تواجد أمني كثيف حال دون وصول المتظاهرين الى ساحة أمانة، كما خرجت مظاهرات أخرى في عدد من المدن الرئيسية ومنها إربد والزرقاء ومعان والكرك.

في حين منعت قوات الأمن وصول عدد من المتظاهرين إلى الحدود الأردنية مع إسرائيل، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنعهم .