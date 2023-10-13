في جزء من لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على شبكة CNN، قال: “نحن قلقون للغاية بشأن انتشار هذا الصراع. والأولوية القصوى بالنسبة لنا هي الضفة الغربية، ثم لدينا لبنان.”

وأضاف بالقول: “إذا انتشر مستوى العنف والحرب الذي نراه هناك إلى تلك الأراضي، فسوف تبتلع المنطقة بأكملها. رد الفعل الشعبي سيكون أكثر عدوانية”.

وفي سؤال عن كيفية إدخال المساعدات إلى غزة ومن سيقدمها؟ أجاب الصفدي، إن الجميع يعمل على تقديم تلك المساعدات، ويتم التحدث مع مصر بهذا الشأن، ويجب على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات، وقد تم بالفعل إرسال شحنة منها إلى مصر وهي جاهز حال فتح الحدود أمام إدخال المساعدات.

وأكد الصفدي أن العمل جار على إعداد الأردن لتكون محورا لنقل المساعدات إلى الضفة الغربية ثم إلى غزة عندما تحين اللحظة المناسبة وعندما يتوقف القتال.

وأردف بالقول إن الأردن تعمل مع الأونروا التي تلعب دورًا أساسيًا في هذا الأمر والتي قد خسرت بالفعل 12 من أرواح موظفيها في صراع غزة بينما كانوا يحاولون تقديم الغذاء والمياه لأكثر من 200 الف شخص من الذين تدفقوا على مدارسها ومآويها.

كما أضاف أن جلالة الملك وجه الحكومة بالتبرع للأونروا من أجل غزة بـ4.5 مليون دولار.