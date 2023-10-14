أكد مسؤولون فلسطينيون إن مئات الأطفال هم من بين ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

حيث تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 440 طفلاً قد قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية.

في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تقصف أهدافا لحماس، لكن السلطات في غزة تقول إن المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية تأثرت من تلك الغارات.

ويعيش في قطاع غزة المكتظ بالسكان، والذي يخضع لحصار إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ عام 2007، أكثر من مليوني شخص، حوالي 47% منهم من الأطفال.

وبينما تدين الأمم المتحدة ما وصفته بالحصار الإسرائيلي "غير القانوني" على غزة، والطبيعة العشوائية للغارات الجوية الإسرائيلية، فإن هناك أمل ضئيل في أن تنتهي إراقة الدماء فيها.

ندى بشير لديها التقرير المصور من غزة، ويجب التنويه والتحذير من أن التقرير التالي يحتوي على مشاهد صادمة وقوية.