حذر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، من أن إسرائيل يجب ألا تخلق "جيلًا من الكراهية" عندما توجه الضربات إلى غزة.

وقال: إن ما قدمته إسرائيل هو أمر مستحيل وغير قانوني بالتهجير القسري.

لذلك لا يجب التحدث عن الأمر كما لو كان إخلاءً إنسانيًا.

وقد تم وصف الأمر في اتفاقيات جنيف بشأن النقل القسري، على أنها "جريمة حرب"، وفقا للقانون الدولي، وعليه فإنه يتعين على إسرائيل أن تتراجع عن هذا الأمر، وعلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الدول العربية التي لها تأثير على إسرائيل أن يجبروها على أن تتراجع عن هذا الأمر.