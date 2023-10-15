في مقابلة هاتفية لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، السبت، أكد أن معبر رفح الحدودي مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، وأرجع تعطل الحركة إلى تعرض جانب المعبر من ناحية قطاع غزة للقصف الجوي، ما جعل الطرق مُعطلة على نحو يعرقل عبور المركبات.

وأضاف شكري أن القائمين على المعبر من الجانب الغزاوي يرون ضرورة خروج مواطني البلد الثالث، من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، حتى يمكن دخول السلع الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن مصر لم تتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية، والإمدادات، لتخفيف الضغوط عن ما يحدث في غزة حتى الآن.