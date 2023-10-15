حزب الله ينشر فيديو لاستهداف مواقع إسرائيلية.. هل نشهد حربا مفتوحة؟

لا يزال جنوب لبنان يعيش حالة من التوتر الشديد مع استمرار تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين في لبنان.

وبعد ظهر يوم السبت، ترددت أصداء صواريخ المدفعية ونيران الأسلحة الصغيرة عبر الجبال في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل في أطول تبادل لإطلاق النار حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 30 قذيفة هاون أطلقت من داخل لبنان الى إسرائيل بينما أصدر حزب الله بيانا زعم فيه أن مقاتليه استخدموا أسلحة دقيقة لاستهداف خمسة مواقع إسرائيلية بما في ذلك موقع مراقبة إسرائيلي.

وفي وقت متأخر من يوم السبت، نشر الجناح الإعلامي للتنظيم مقطع فيديو يظهر ضربات دقيقة لمعدات الاتصالات والمراقبة في تلك المواقع.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن زوجين مسنين قُتلا عندما أصابت قذيفة إسرائيلية منزلهما في بلدة شبعا اللبنانية.

وقال حزب الله إن أحد مقاتليه قتل في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.