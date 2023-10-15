هل تنخرط أمريكا في قتال مباشر إلى جانب إسرائيل؟

أمر البنتاغون بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط كرسالة ردع لإيران ووكلائها في المنطقة بينما نرى الجيش الأمريكي يعزز قواته في الشرق الأوسط، في حين تتحضر حرب إسرائيل لدخول ما يصفه مسؤولون مرحلة أكبر ومرحلة تالية.

وتتواجد مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" بالفعل في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث وصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وستنضم إليها المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات “يو إس إس دوايت دي أيزنهاور“، حيث غادرت عناصر من تلك المجموعة، بما في ذلك الحاملة، محطة نورفولك البحرية يوم الجمعة.