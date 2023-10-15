كان الصحفي عصام عبدالله يصور مقاطع حية جنوبي لبنان عندما أطلقت إسرائيل قذيفة على المنطقة التي كان موجودًا فيها بجانب غيره من الصحفيين. قُتل عبدالله في الانفجار بينما أصيب 6 صحفيين آخرين.

قالت رويترز إنها كتمت جزئيًا صوت البث المباشر الذي نشرته احترامًا للزملاء المعنيين.

كان الصحفيون يرتدون سترات كتب عليها بشكل واضح "صحافة" في وقت الهجوم.

وأقرت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذيفة على لبنان، لكن متحدثًا باسمها لم يعترف بأن قذيفة إسرائيلية أودت بحياة عبدالله، وقال لـCNN إن ذلك حدث ردًا على انفجار بجانب السياج الأمني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في الحادثة التي أدت إلى مقتل صحفي رويترز جنوبي لبنان.

قبل هذه الحادثة، لقي 12 صحفيًا على الأقل مصرعهم منذ بداية الحرب، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

وفي بيان لها، قالت مجموعة حزب الله اللبنانية المسلحة إنها أطلقت صواريخ على بلدة في إسرائيل ما أدى إلى مقتل إسرائيلي، الأحد، ردًا على مقتل عبدالله، الجمعة، بجانب مقتل مسنين أثناء تبادل لإطلاق نار بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، السبت.