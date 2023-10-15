تحدث مذيع CNN، جيك تابر مع مايكل هيرتسوغ، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، حول خطط إسرائيل لغزة بعد انتهاء الحرب.

وقال السفير الإسرائيلي في المقابلة إن "إسرائيل تعرضت لهجوم وشنت حماس حربًا في إسرائيل وشنت واحدًا من أسوأ الهجمات الإرهابية في تاريخ العالم إن لم يكن الأسوأ. ليس لدينا خيار سوى الرد ونحن عازمون على تدمير آلة الحرب في حماس حتى لا يتمكنوا من تهديدنا مرة أخرى".

وتابع هيرتسوغ بالقول: "لا نريد أن نكون في تلك اللعبة حيث يشنون الحرب ضدنا أو يقومون باستفزازنا كل بضعة سنين. لقد انتهى ذلك. نحن عازمون على تدمير آلة الحرب ونقوم بالتحضير للعملية. لن أتطرق إلى التفاصيل والجداول الزمنية وكل ذلك، لكننا في حالة حرب وسنقاتل في تلك الحرب".

وبما يتعلق بالخطط في غزة بعد انتهاء الحرب، قال هيرتسوغ: "ليست لدينا الرغبة في احتلال أو إعادة احتلال غزة، ليس لدينا الرغبة بحكم ما يزيد عن مليوني فلسطيني، ونريد بالتأكيد عودة الناس إلى منازلهم. نحن نتحدث عن المدنيين الأبرياء. نحن نفعل كل ما في وسعنا لإبقائهم بعيدًا عن الأذى، بينما تفعل حماس كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى، هذا هو الوضع الذي نحن فيه"، على حد تعبيره.

وأردف قائلًا: "أعتقد أن الحديث عن اليوم التالي سابق لأوانه بعض الشيء، لأن سحق آلة الحرب التابعة لحماس سيتطلب بعض الوقت. الأسئلة التي تثيرها صالحة وأعتقد أننا سندخل مناقشات مع شركائنا ومع المجتمعات الدولية بشأن ما سيلحق ذلك".