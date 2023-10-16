تحدثت مذيعة CNN، روزماري تشيرش، مع حسن الحسن من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية حول التداعيات المحتملة لسقوط قتلى مدنيين في غزة والتوغل البري المحتمل للجيش الإسرائيلي.

وقال الحسن إن "من الصعب جدًا أن نتصور كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها المتمثل في الإبادة الكاملة لحماس دون قتل المزيد من الآلاف من الفلسطينيين. ويعود ذلك لحقيقة أن قطاع غزة ظل تحت الحصار لقرابة 16 عامًا الآن، وبالتالي أصبح واحدًا من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم والمباني متقاربة جدًا".

وتابع بالقول: "البنية التحتية الصحية غير مناسبة على الإطلاق، لذا فإن الناس في غزة يتمتعون بمتوسط عمر متوقع أقل - بعشر سنوات مما يتمتع به معظم الناس في إسرائيل. لدينا قرابة نصف مليون فلسطيني يلجأون إلى المدارس التي تديرها الأمم المتحدة، وحتى هذه المدارس غير مناسبة وقد حذرت الأمم المتحدة أنهم معرضون لخطر نفاد المياه".

كما أشار إلى أن "الأمور تزداد سوءًا بسبب حقيقة أن إسرائيل قد فرضت حصارًا عن طريق قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء. وهذا يعني أن الوضع الإنساني في غزة بالفعل محفوف بالمخاطر للغاية، ومطالبة 1.1 مليون شخص بالانتقال جنوبًا في مكان بحجم سياتل أو ديترويت ليس أمرًا ممكنًا إطلاقًا".

وأكد الحسن أنه "من خلال قتل المدنيين الفلسطينيين على نطاق واسع، تقوم إسرائيل ببساطة بتزويد حماس بالجيل القادم من المقاتلين - من خلال دفع الناس إلى حافة اليأس. إنها بشكل أساسي تغذي هذا السرد وذاكرة القمع بين الأجيال"، على حد تعبيره.